رئيس الوزراء يوجه بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر بدر شاكر السياب

2023/02/11 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة تأهيل وترميم بيت الشاعر بدر شاكر السياب.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة ايرث نيوز أنه “تأكيداً للمكانة الرمزية الكبيرة التي يحظى بها الشاعر بدر شاكر السياب عراقياً وعربياً، بوصفه رائد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر، وجّه رئيس الوزراء، بإعادة […]

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