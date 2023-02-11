الموارد توضح بشأن انباء فتح تركيا سدودها باتجاه العراق بعد الزلزال

2023/02/11 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، توضيحا بشأن انباء فتح تركيا

سدودها باتجاه العراق بعد الزلزال.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي “تداولت

العديد من وسائل الإعلام ومواقع

التواصل الأجتماعي أنباء عن

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