2023/02/11 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها كاميرا في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية تسلق ناشط مناهض للإجهاض برجًا مكون من 40 طابق، وبمجرد وصوله الى السطح ألقت الشرطة القبض على الرجل الذي أطلق على نفسه لقب "الرجل العنكبوت المؤيد للحياة" ويُعتقد أن اسمه الحقيقي هو مايسون دي شامبس الذي قام بأعمال مثيرة مماثلة في مدن أمريكية أخرى.

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