2023/02/11 | 11:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استغلت الحكومة، الفورة المالية نتيجة فوائض الريع النفطي، فكانت فرصة لتعيين...

ظهرت المقالة المالية النيابية تعترف: تعيين نحو مليون موظف جديد..



يتسبب في عجز الموازنة أولاً على المسلة.

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