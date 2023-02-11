2023/02/11 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8%، إذ أعلنت روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفاً على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط العالمية اكثر من 2% بعد اعلان روسيا خططاً لخفض الانتاج) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط العالمية اكثر من 2% بعد اعلان روسيا خططاً لخفض الانتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).