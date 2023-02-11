السوداني: الملفات العالقة مع إقليم كوردستان سيتم حلها تباعاً

2023/02/11 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الملفات العالقة مع إقليم كوردستان يتم حلها تباعاً ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الحالية.وقال السوداني إن “هناك إجماعاً على ضرورة إقرار قانون النفط والغاز، لما له من أهمية لجميع المكونات”.يشار إلى أن … Readmore

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