نائبة: رئاسة البرلمان تلاعبت بالنظام الداخلي وسنقدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية

2023/02/11 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتهمت رئيسة كتلة "المنتج الوطني" النائبة إبتسام الهلالي، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية الكبيرة بـ"التلاعب" بأصوات الأعضاء خلال انتخاب رؤساء اللجان النيابية.وقالت الهلالي في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم) إن "رئاسة مجلس النواب تجاوزت القانون والنظام الداخلي للمجلس من خلال استدعاء أعضاء غير أساسيين وإشراكهم في عملية انتخاب رئاسة اللجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية".

وأضافت أن "عملية الانتخاب واختيار رئاسة (هذه) اللجنة غير نزيهة، وسنرفع دعوة في المحكمة الاتحادية والطعن بآلية الانتخاب".وتابعت أن "رئاسة البرلمان والكتل السياسية اتخذت من الغرف المظلمة مكاناً للتلاعب على القانون والنظام الداخلي لمجلس في اختيار رؤساء اللجان، وبضمنها رئاسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية".وأردفت رئيسة كتلة "المنتح الوطني" قائلةً إن "رئاسة البرلمان والكتل السياسية ضربوا الخبرة والكفاءة والاختصاص بعرض الحائط ولم يعطوا فرصة لأهل الاختصاص في تسلم رئاسة اللجان النيابية".

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