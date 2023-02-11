اتفاق عراقي - أميركي على تسهيل المدفوعات للصين

2023/02/11 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان دانيال زيليكو تسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، مع دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان على هامش زيارته واشنطن".

وأضاف أنه "تم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر".

وأشار الى أنه "جرت كذلك مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق".

وأكد المحافظ بحسب البيان على أن "البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً الى "تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره".

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