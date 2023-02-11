البنك المركزي: الاتفاق مع

2023/02/11 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، تفاصيل مباحثاته مع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف جي بي مورغان.

وذكر البنك في بيان إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، ناقش مع دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان على هامش زيارته واشنطن عددا من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق".

وتم خلال اللقاء "الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر".

وقال العلاق إنّ "البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره".

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