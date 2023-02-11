بعد الزلزال.. فرق الإنقاذ اللبنانية تروي

2023/02/11 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإنقاذ اللبنانية تروي "ما لا يتصوره عقل"

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