مستشار السوداني يرجح اجراءات جديدة هادفة للسيطرة على سعر الصرف

2023/02/11 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اتخاذ السلطة النقدية في البلاد، مزيدا من الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية، والتي بضمنها إذابة عراقيل التحويل الخارجي.[…]

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