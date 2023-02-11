2023/02/11 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق البنك المركزي العراقي مع مصرف جي بي مورغان، اليوم السبت، بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.وذكر بيان للبنك تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يتفق مع مصرف جي بي مورغان لتسهيل مدفوعاته الى الصين المركز الخبري الوطني.

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