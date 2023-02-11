ينتظر خروجه قرب الأنقاض في تركيا.. كلب وفي يرفض فراق مالكه

2023/02/11 | 12:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصر كلب بمحافظة هاتاي التركية على انتظار صاحبه يخرج من تحت الأنقاض بعد أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

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