ضبط 8 عجلات مخالفة لشروط الاستيراد في محافظتين

2023/02/11 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت، ضبط ثماني عجلات مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية في ديالى ونينوى.

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