استبعاد صلاح وحكيمي..

2023/02/11 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة "The Best FIFA" لأفضل لاعب حول العالم خلال عام 2022.

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