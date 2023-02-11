تامر حسني ينضم الى الهلال الاحمر لمساندة ضحايا الزلزال في سوريا

2023/02/11 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم النجوم للأزمة التي حلت على الشعب السوري مستمر..وبمبادرة جديدة من نجوم مصر، شارك تامر حسني مع مؤسسة الهلال الأحمر في حملة التبرعات الخاصة بضحايا زلزال سوريا، من خلال المساندة لها في متابعة وإرسال المواد للشعب السوريّ.وفي رسالة … Readmore

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