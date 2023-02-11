الولايات المتحدة تسقط “جسما حلّق على علو مرتفع” فوق ألاسكا

2023/02/11 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم اوريليا اند أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن “جسما حلّق على علو مرتفع” فوق ألاسكا، على ما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.وأوضح الناطق باسم مجلس … Readmore

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