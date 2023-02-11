2023/02/11 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعي احمد الأسدي، اليوم السبت، عن إطلاق "حملة بحث مكثفة" بمناطق الطمر الصحي ومعامل الطابوق شرق بغداد وقضاء العامرية.

وقال المكتب الإعلامي للأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي أطلق اليوم، حملة بحث مكثفة في مناطق الطمر الصحي ومعامل الطابوق في مناطق شرق العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الوزير أطلق أيضا حملة بحث مكثفة في مناطق المخيمات و العشوائيات في قضاء العامرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: حملة مكثفة لتسجيل الفقراء في بغداد ضمن لوائحنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: حملة مكثفة لتسجيل الفقراء في بغداد ضمن لوائحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).