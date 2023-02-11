القوة الجوية العراقية تنفذ 24 طلعة لنقل المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا

2023/02/11 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم السبت، 24 طلعة جوية لنقل المساعدات الإنسانية الى سوريا وتركيا.

وذكر الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الخاصة بتقديم الدعم الإنساني لإغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا الشقيقتين، وبمتابعة وإشراف وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، نفذت طائرات القوة الجوية من خلال طائرات النقل العسكرية (C130)، وخلال الأيام الماضية (7 – 10 شباط) 24 طلعة جوية من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ومطار أربيل الى مطارات دمشق وحلب وغازي عين تاب؛ لنقل (113 طناً) من المساعدات الإنسانية وإعادة العائلات العراقية الناجية من الزلزال في الدولتين الشقيقتين".

وأشار رسول الى أنه "ما زالت عمليات نقل المساعدات مستمرة".

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