2023/02/11 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت،

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

ومحافظة كربلاء المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفارق كبير عن السعر الرسمي.. ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفارق كبير عن السعر الرسمي.. ارتفاع جديد باسعار صرف الدولار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).