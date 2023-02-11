الصحة: الضمان الصحي سيكون الزاميا للموظفين.. وسيكون مجانا لبعض الشرائح

2023/02/11 | 12:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن الضمان الصحي سيكون إلزامياً للموظفين، فيما أشارت إلى أنه سيسهم في دفع الأجور الطبية للمستفيد بنسبة 90‎%‎.

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة إيهاب عبد الكريم خلف: “بدأنا بالمرحلة الأولى للضمان الصحي من خلال اطلاق الاستمارة الالكترونية وحددنا الجهات التي سنبدأ بها وهي الجهات الحكومية من الرئاسات الثلاث ومراكز بعض الوزارات إضافة الى 100 الف من المضمونين المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين سيعفون من الدفع اضافة الى جزء من المصابين بالامراض النفسية والتوحد ونسبة 10‎%‎ من المتعاقدين “.

وأشار الى أن” الضمان الصحي يشمل جميع المحافظات العراقية بما فيها اقليم كردستان “، مبيناً أن” الضمان الصحي سيسهم في دفع الأجور الطبية للمستفيد بنسبة 90‎%‎ والشرائح غير القادرة تكون معفية”.

وأضاف أن”الضمان الصحي سيكون للموظف بشكل الزامي وباقي الفئات بشكل اختياري”، موضحاً أن “الضمان الصحي سينفذ خلال ستة اشهر اعتبارا من انطلاق الاستمارة “.

وبين أنه “وبعد المرحلة الأولى وتسجيل الموظفين سيتم فتح الاستمارة امام الراغبين بالتسجيل بشكل تدريجي”، مؤكدا: ” سنعمل على تأهيل وتهيئة المتطلبات اللازمة لتطبيق قانون الضمان الصحي وتحديد معايير مقدمي الخدمات من مستشفيات ومراكز صحية في القطاعين العام والخاص”.

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