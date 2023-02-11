اعتقال اربعة متهمين بتهريب المشتقات النفطية في نينوى

2023/02/11 | 13:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال أربعة متهمين بتهريب المشتقات وضبط كميات معدة للتهريب ضمن نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقت /ايزيدي 24 / نسخة منه ان “منسبي سيطرتَي شرطة نفط العقرب والقوسيات التابعتين الى مديرية شرطة الطاقة في محافظة نينوى تمكنوا من القبض على أربعة متهمين وضبط عجلاتهم لوجود مخالفات متعددة، …

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