رئيسي: الغرب اراد من مشروع الاحتجاجات إثارة الفتنة في بلادنا

2023/02/11 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، السبت، 11 شباط، 2023، ان الغرب...

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