تحالف الانبار: ابعاد احمد أبو ريشة من رئاسة الصحوات سيضع حدا للحلبوسي

2023/02/11 | 13:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: وصف القيادي في تحالف الانبار محمد الفهداوي، السبت، 11 شباط، 2023،...

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