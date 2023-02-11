"ماني ندمان على شي بحياتي".. وصية سوري تحت أنقاض مبنى في تركيا

2023/02/11 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يا الله ساعدنا.أبي إذا كنت عايش وشفت الفيديو عيش حياتك.خالي أمير لا تموت ضل عايش.صلوا.سامية سامع صوتها.ماني حاسن عيش.ماني ندمان على شي بحياتي يا الله"..هذه الكلمات ليست مستوحاة من فيلم خيالي أو مقطع تمثيلي، بل رددها شاب سوري ووثقها بفيديو من تحت الأنقاض، موصيا ومناشدا حيث "القيامة القائمة" في جنوب تركيا.

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