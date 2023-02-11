2023/02/11 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شكلّت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت، لجنة لرصد أي محتوى “هابط” ينشره أعضائها وإحالتهم إلى لجنة التأديب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المحامين تشكل لجنة لرصد محتوى أعضائها “الهابط”..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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