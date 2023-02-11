شطيرة بالقرنبيط بدل الدجاج.. سلسلة أمريكية تطرح وصفة نباتية للمرة الأولى

2023/02/11 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن أحدث شطيرة تقدّمها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، "تشيك فيل أي"، ستتخلّى عن الدجاج لصالح القرنبيط.

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