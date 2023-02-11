الحلبوسي يصِل إلى جامعة الدول العربية بالقاهرة

2023/02/11 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيانه ، أن “الحلبوسي وصل، الى مقر جامعة الدول العربية؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية (رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي)”.

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