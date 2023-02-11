2023/02/11 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، إلتزام البنك بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي أن “العلاق، التقى دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان على هامش زيارته واشنطن”.

وأضاف: “خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر”.

وأشار البيان الى، أن “اللقاء ناقش أيضا عدد من القضايا المتعلقة بإدارة الاحتياطيات وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم من المصرف المذكور للبنك المركزي العراقي وللقطاع المصرفي في العراق”.

وأكد العلاق، حسب البيان، أن “البنك المركزي العراقي ملتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مبيناً “تعزيز علاقات البنك المركزي العراقي مع نظرائه في دول العالم بما يخدم عمل القطاع المصرفي العراقي وتطويره”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي علي العلاق : نلتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي علي العلاق : نلتزم بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).