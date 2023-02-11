الولايات المتحدة تتهم روسيا بـ”استخدام النفط كسلاح”

2023/02/11 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادعى البيت الأبيض أن قرار روسيا خفض إنتاج النفط، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، نابع من “استخدام روسيا للنفط كسلاح”.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “يستخدم الطاقة كسلاح مرة أخرى”، معتبرا أن هذه الخطوة غير مفاجئة من قبل روسيا، كرد فعل على سقف السعر المفروض، على أسعار النفط الروسي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، عن خفض طوعي في إنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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