2023/02/11 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشف التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم السبت، عن "مخطط" لدى العراق لاستادل طائراته العسكرية الروسية بأخرى أميركية لأسباب بينها الحرب في أوكرانيا.

ونقلت مجلة "ذا وار زون" الأميركية المعنية بالشؤون العسكرية وتابعتها (بغداد اليوم)، معلومات أوردتها قيادة التحالف في تقرير ربع سنوي يفيد بوجود "مخطط لاستبدال أسطول الطائرات المروحية العسكرية التي يملكها العراق، حيث يحاول الجيش الحصول على مروحيات أميركية الصنع بدلاً عن الأسطول الروسي الذي بحوزته".

وتعود الأسباب، وفق التقرير، إلى "الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، فالجيش العراقي بات يعاني من صعوبة في الحصول على قطع الغيار الخاصة بطائراته المروحية من طراز (إم آي-17)، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتضاؤل قدرة موسكو على تجهيز قطع الغيار الخاصة بهذه المروحيات"، وفقاً للمجلة.

ويوضح التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "خطة العراق الحالية تتضمن الحصول على أربع طائرات مروحية من طراز بيل 412 أي بي إكس، و16 مروحية من طراز بيل 412 الخاصة بنقل الحمولات المتوسطة، لتكون بديلاً عن أسطول (الأم أي-17) التي يستخدمها العراق حاليا".

وينوي الجيش العراقي، وفق مجلة "ذا وار زون "شراء 15 طائرة من طراز بيل 407 أم الخفيفة الهجومية، وما يرتبط بها من أنظمة الأسلحة والصواريخ والصيانة، فضلاً عن خطط أخرى للحصول على 15 طائرة أيضا من طراز بيل 505 الخاصة بالتدريب".

وفي وقت سابق أشارت تقارير دولية الى أن العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا قد تسببت بقطع إمدادات قطع الغيار لطائرات النقل العسكرية العراقية، مبينة أن الجيش العراقي يعتمد على أسطوله المؤلف من 40 طائرة هليكوبتر روسية الصنع من طراز (مي- 17) المستخدمة للنقل الجوي.

تحرير: أ.غ

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