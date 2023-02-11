نقابة المحامين تشكل لجنة لرصد محتوى أعضائها

2023/02/11 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكلّت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت، لجنة لرصد أي محتوى "هابط" ينشره أعضائها وإحالتهم إلى لجنة التأديب.

وبحسب وثيقة صادرة من النقابة وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تشكيل لجنة سيتم تسمية اعضائها في امر اداري ملحق تكون مهامها متابعة أي محتويات مخلة بالذوق أو مخالفة للقانون، وتقديم التوصية لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب باحالة مروجيها الى مجلس التاديب ورفع اسمائهم من جداول المحامين، وحرمانهم من ممارسة مهنة المحاماة".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.

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