لجنة النفط والغاز النيابية: هنالك إرادة سياسية لإقرار قانون النفط والغاز قبل الانتخابات

2023/02/11 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، السبت، ان لجنته بصدد اجراء تعديلات على قانون النفط والغاز ابرز التشريعات الخلافية فضلا عن قانون شركة النفط الوطنية، مبينا ان الإرادة السياسية بين بغداد واربيل مثالية لتمرير القانون.وقال الحيدري: ان … Readmore

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