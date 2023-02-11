رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصل الى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر

2023/02/11 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في مصر.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان: أن “الحلبوسي وصل، الى مقر جامعة الدول العربية؛ للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس … Readmore

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