الجوية يستعيد صدارة الدوري العراقي

2023/02/11 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد فريق القوة الجوية صدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم مستفيداً من فوزه في الوقت القاتل على مستضيفه فريق الكرخ، 2-1، وكذلك من تعادل منافسه الزوراء مع ضيفه نفط البصرة 2 -2، وذلك في الجولة الـ 16 من المسابقة.نجح فريق القوة الجوية في التغلب على معاناته بسبب أزمته الإدارية وكذلك خسارته في الجولة السابقة أمام نفط البصرة بهدف وحيد عندما فاز على الكرخ 2 – 1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي».سجل هدفي القوة الجوية اللاعبان رسلان حنون ومحمد قاسم من ركلة جزاء في الدقيقتين 9 و90+3، بينما سجل هدف الكرخ الوحيد اللاعب يوسف فوزي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.وبهذا الفوز، ارتقى القوة الجوية إلى صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الكرخ عند 21 نقطة بالمركز العاشر.وانتهت مباراة فريق الزوراء وضيفه نفط البصرة بالتعادل 2-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الزوراء الدولي بالعاصمة بغداد.سجل هدفي نفط البصرة اللاعبان حسام مالك وأحمد زامل في الدقيقتين 28 و84، بينما سجل هدفي الزوراء اللاعبان نجم شوان وميثم جبار في الدقيقتين 33 و70.وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض لاعب نفط البصرة علي خليل إلى الطرد.



ليرفع الزوراء رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع نفط البصرة رصيده إلى 23 نقطة بالمركز التاسع.وفاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الحدود بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ميسان الأولمبي.وسجل هدف نفط ميسان والمباراة الوحيد اللاعب يونس عبد في الدقيقة 86.



وبات رصيد نفط ميسان 25 نقطة في المركز الثامن، وبقي رصيد الحدود عند 21 نقطة في المركز 11.وقفز فريق الكهرباء إلى المركز الثاني بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق دهوك 3-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الزوراء الدولي في العاصمة بغداد.سجل أهداف الكهرباء الثلاثة اللاعبون مهيمن سليم ملاخ، من ركلة جزاء وعلي جاسم والمحترف السنغالي ديمي داودا في الدقائق 54 و75 و85.



ورفع الكهرباء رصيده إلى 32 نقطة، ليكون في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر القوة الجوية، فيما تجمد رصيد دهوك عند 27 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس.

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