2023/02/11 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lgByc_hZCMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يكشف مساومات بيع الادوية منتهية الصلاحية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يكشف مساومات بيع الادوية منتهية الصلاحية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).