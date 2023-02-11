السوداني لأردوغان: العراق مستمر في نقل المساعدات الإغاثية

2023/02/11 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة في تركيا جراء الزلزال الذي وقع الاقنين الماضي وأودى بحياة أكثر من 22 ألف شخص.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير اتصل هاتفياً بالرئيس التركي رجب طيب أرودغان و"قدم التعازي والمواساة بسقوط ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي".

وأعرب السوداني خلال الاتصال عن "تضامن العراق شعباً وحكومةً ورئاساتٍ مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية".

وأكد "استمرار العراق في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، إنطلاقاً من روابط الأخوّة وحسن الجوار والتآخي التي تجمع الشعبين العراقي والتركي".

من جانبه، ثمّن الرئيس التركي "المبادرة العراقية معبراً عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة"، مؤكداً "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".

ومنذ وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا أيضاً وقتل أكثر من 3 آلاف شخص مع تهدم آلاف المباني، فتح العراق جسراً جوياً مع البلدين لنقل المساعدات إليهما وأرسل فرق إنقاذ.

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