باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم المغربي زياش

2023/02/11 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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حسم باريس سان جيرمان، موقفه من التعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، في الصيف، بحسب تقارير صحفية فرنسية.

وحاول الفريق الباريسي، ضم زياش في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن فشلت الصفقة بسبب تأخر "البلوز" في إرسال المستندات الصحيحة.

وقالت الصحف الفرنسية، اليوم السبت، إن زياش ما يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي سان جيرمان حتى الآن.

وكشفت، أن "بي إس جي" يخطط للعودة من أجل حسم صفقة اللاعب المغربي، في الصيف.

ومن المنتظر، بحسب الصحف، عدم اعتراض إدارة النادي الإنجليزي على رحيل زياش؛ حيث إن اللاعب لا يحظى بثقة جراهام بوتر، مدرب البلوز.

ويرتبط حكيم زياش يرتبط بعقد مع نادي تشيلسي حتى صيف 2025.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "ذا صن"، أن باريس سيضع قيودا على التعامل مع تشيلسي بشأن الصفقات مستقبلاً، عقب أزمة صفقة زياش.

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