العتبة الحسينية تعلن عن تعيين جميع العاملين في مصانع تعليب كربلاء ضمن ملاكاتها

2023/02/11 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

عن تعيين جميع العاملين في مصانع تعليب

كربلاء ضمن ملاكاتها.

وقال اعلام العتبة الحسينية المقدسة

[https://imamhussain.org/arabic/37671]، إنه "بناءً على

توجيه ممثل ا

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