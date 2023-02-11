هزات أرضية جديدة تضرب تركيا وحصيلة الضحايا ترتفع

2023/02/11 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت ولايات تركية عدة، اليوم السبت،

إلى هزات أرضية جديدة، ليصل إجمالي

الهزات الارتدادية منذ الزلزال المدمر

الاثنين الماضي، إلى نحو ألفي هزة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الهزات

الأرضية ضربت ولايات: كه

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