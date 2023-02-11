الداخلية توجه رسالة للمواطنين بشأن اسعار صرف الدولار

2023/02/11 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، التابعة الى وزارة

الداخلية، رسالة الى المواطنين بشان

تطبيق اجراءات البنك المركزي العراقي

للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار

مقابل الدينار العراقي.

وقالت ا

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