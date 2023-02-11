2023/02/11 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت ادارة العتبة الحسينية المقدسة،اليوم السبت، تعيين جميع العاملين في مصانع تعليب كربلاء ضمن ملاكاتها.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة الحسينية المقدسة المهندس عباس الخفاجي في حديث للموقع الرسمي، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تعلن تعيين جميع العاملين بمصانع تعليب كربلاء ضمن ملاكاتها المركز الخبري الوطني.

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