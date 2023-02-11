2023/02/11 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، استمرار فرع مطار بغداد الدولي ببيع الدولار بسعر 1320 دينار.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “يعلن مصرف الرشيد عن استمراره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد: فرع مطار بغداد مستمر ببيع الدولار بـ1320 دينارا المركز الخبري الوطني.

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