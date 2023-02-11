2023/02/11 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت تركيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21043 حتى الآن.

وذكر فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن نحو مليون و50 ألف مواطن من المتضررين من الزلزال يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في المناطق المنكوبة.

وقال أوقطاي في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة مساء الجمعة: “نستضيف حاليا نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة”.

وتابع أن 31254 من أفراد فرق البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 12 ألفا من المعدات الثقيلة وأكثر من 900 رافعة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأوضح أنه تم إجلاء 190 ألف مواطن من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 21043 شخصا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 21043 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).