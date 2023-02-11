أول نادٍ عراقي يتبرع لضحايا زلزال تركيا و سوريا

2023/02/11 | 15:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر نادي زاخو الرياضي، التبرع بأجور تذاكر مباراته أمام أربيل اليوم السبت لضحايا زلزال تركيا و سوريا.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن ” نادي زاخو يتبرع بأجور تذاكر مباراة اليوم بين زاخو و اربيل لضحايا زلزال تركيا وسوريا”.

وبهذا القرار سيكون زاخو أول ناد عراقي يتبرع لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

ولقي 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم في تركيا، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، بسبب الزلزالين القويين، اللذين ضربا المنطقة، الاثنين الماضي، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم السبت.

ولقي 3553 شخصًا آخرين حتفهم وأصيب 5276، في سوريا المجاورة، إذ تباطأت المساعدات الدولية، فيما يبلغ إجمالي حصيلة القتلى 24 ألفا و218.

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