2023/02/11 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة صادرة عن جمعية القلب الأمريكية أنّ تناول خمس حصص يوميًا يمنح فائدة قصوى لجهة الوقاية من الأمراض المزمنة الرئيسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم سحري يطيل العمر.. ما هو وكيف ذلك؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقم سحري يطيل العمر.. ما هو وكيف ذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).