بعد 5 أيام على فقدانها.. العثور على جثمان سعودية تحت أنقاض زلزال تركيا

2023/02/11 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، مقتل مواطنة في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 24 ألف قتيل في كلا البلدين.

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