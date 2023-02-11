2023/02/11 | 15:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الهجرة: السوداني يولي اهتماماً لملفي العودة والمكونات المتواجدة بسهل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/11 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة: السوداني يولي اهتماماً لملفي العودة والمكونات المتواجدة بسهل نينوى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة: السوداني يولي اهتماماً لملفي العودة والمكونات المتواجدة بسهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).