2023/02/11 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KzEL34C1buI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستوقف اميركا مساعداتها العسكرية للعراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستوقف اميركا مساعداتها العسكرية للعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).