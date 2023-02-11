الكونغرس الأميركي يطالب بايدن بـ

2023/02/11 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

طالب أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بالتحرك ضد وزراء عراقيين بتهمة "التورط بالإرهاب"، وفق مراسلات بين الطرفين نشرتها شبكة إعلامية أميركية.

وذكرت شبكة "فري بيكن" في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن رسائل بعث بها أعضاء من الكونغرس أمس الجمعة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن مطالبات وضغوطات تمارس على الرئاسة الامريكية التحرك والكشف عن الإجراءات بخصوص اختيار وزراء في العراق يتهمهم الكونغرس الأمريكي بالارتباط بــمنظمات متورطة بالإرهاب" على حد وصفهم.

وطالبوا أيضاً بـ"الكشف عن الإجراءات التيستتخذها إدارة بايدن وشرحها للنواب بشأن منع تولي مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى مرتبطين بمنظمات متهمة بالإرهاب بإدارة وزارات مهمة في العراق".

وأشار أعضاء الكونغرس هؤلاء، وفق الشبكة الأميركية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ووزير الكهرباء زياد فاضل، ووزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس جهاز المخابرات العراقي، وطلبوا من الرئيس الأميركي شرح ما ينوي فعله ضدهم.

ويوم أمس، طلب أعضاء جمهوريون في الكونغرس في رسالة قدموها إلى بايدن بفرض عقوبات على العراق وتجميد أرصدته البنكية"، كما طلبوا من الخارجية الأميركية الكشف عن خلفيات أعضاء الوفد العراقي الذي يزور واشنطن الآن، وإذا ما كان أحدهم "متورط بخرق قانون العقوبات على إيران".

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